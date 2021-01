Reżyser filmu ''Wysoka dziewczyna'' nakręci pilot ''The Last of Us'' 1

Znany jest już reżyser pilotażowego odcinka serialu The Last of Us powstającego dla HBO. Funkcję tą otrzymał Kantemir Balagov, reżyser dwóch nagrodzonych w Cannes filmów Bliskość i Wysoka dziewczyna.

Pierwotnie pierwszym odcinkiem adaptacji jednej z lepszych survivalowych gier kierować miał Johan Renck, który po serialu Czarnobyl ponownie współpracował by z Craigiem Mazinem. Jednak jego dotychczasowe zobowiązania zawodowe uniemożliwiają to. Angaż otrzymał więc rosyjski reżyser Balagov.

Akcja gry rozgrywa się w świecie, w którym dwadzieścia lat temu doszło do rozprzestrzenienia się zakaźnego wirusa. Ludzie zaczęli zmieniać się w krwiożercze bestie. W pewnym momencie losy dwójki bohaterów – mężczyzny o imieniu Joel i młodej dziewczyny Ellie krzyżują się. Ten niecodzienny duet wyrusza w niebezpieczną podróż przez zgliszcza Stanów Zjednoczonych.

Scenariusz do serialu pisze Mazin, a w projekt zaangażowani są ludzie odpowiedzialni za popularną grę tj. jej producent i scenarzysta Neil Druckmann i kompozytor Gustavo Santaolalla. Miejmy nadzieję, że dzięki temu, iż nad serialową adaptacją swoją pieczę trzymają osoby mające do czynienia z powstaniem gry to otrzymamy jej wierne odzwierciedlenie.

Źrodło: The Hollywood Reporter