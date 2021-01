Po tym jak dwa wielkie studia filmowe Warner Bros. i Legendary Entertainment zawarły porozumienie na mocy, którego nadchodzące widowisko filmowe Godzilla vs. Kong w ten sam dzień zadebiutuje zarówno w kinach, jak i trafi do oferty serwisu HBO Max nie wiele może już dziwić. A jednak. Teraz okazuje się, że wychodząc na przekór obecnej sytuacji i zamiast wydłużać daty premier, postanowiono przyśpieszyć wejście filmu do kin.