Zbliża się polska premiera 3. sezonu "Babylon Berlin" 0

W czwartek 28 stycznia o godzinie 21:30 kanał Epic Drama wyemituje premierowy odcinek 3. sezonu uznanej przez krytyków, najdroższej nieanglojęzycznej produkcji telewizyjnej, Babylon Berlin.

Berlin, wrzesień 1929 roku. Metropolia pogrąża się w chaosie. Wszystko ulega radykalnym zmianom – gospodarka, kultura, polityka i podziemny światek. Spekulacja i inflacja zżerają już fundamenty młodej jeszcze Republiki Weimarskiej. Rosnąca bieda i bezrobocie kontrastują z ekscesami i rozpustą nocnego życia miasta i jego ogromną twórczą energią.

W gorącym klimacie spekulacyjnego szaleństwa i zmian politycznych, w studiach filmowych Babelsberg kręcony jest jeden z pierwszych w owym czasie filmów dźwiękowych, w którym występuje gwiazda filmowa Betty Winter. Młoda aktorka umiera tragicznie na planie. Kiedy nadinspektor Rath i policyjna stażystka Charlotte Ritter rozpoczynają śledztwo w tej sprawie, kolejne zgony potwierdzają ich podejrzenia – nie był to nieszczęśliwy wypadek, a morderstwo. Wstępne dochodzenie sugeruje związek z berlińskim światkiem podziemnym. Znów pojawia się Ormianin, który we wszystkim macza palce. To on sfinansował film, więc wszystko wskazuje na wojnę między szefami podziemia. Kiedy jego partner biznesowy, Walter Weintraub, zostaje zwolniony z więzienia, obaj podejmują walkę o przetrwanie.

Babylon Berlin to wielowarstwowy i zrealizowany z rozmachem serial z udziałem wielu znakomitych aktorów. W 3. sezonie w obsadzie pojawią się nowi aktorzy: Ronald Zehrfeld, Meret Becker, Sabin Tambrea, Hanno Koffler, Martin Wuttke, Trystan Putter, Peter Jordan, Caro Cult, Saskia Rosendahl i Bernhard Schütz.

Serial zachwycił krytyków na całym świecie i zdobył wiele międzynarodowych nagród, w tym: Deutscher Fernsehpreis, Grimme Prize, BAMBI dla najlepszego niemieckiego serialu telewizyjnego, Bayerischer Fernsehpreis, Austrian Romy, Hiszpańską Nagrodę Telewizyjną Premios Onda oraz nagrodę Magnolia na Festiwalu Telewizji w Szanghaju. Europejska Akademia Filmowa przyznała serialowi nowo powstałe wyróżnienie za osiągnięcia w produkcji seriali fabularnych (European Achievement in Fiction Series Award).

Premiera 3. sezonu serii Babylon Berlin na Epic Drama już w czwartek, 28 stycznia o 21:30.

Źrodło: Informacja prasowa