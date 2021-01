Debata wokół filmu "Kłamcy klimatyczni" - nowości na VOD.MDAG.PL 0

Od 18 stycznia w serwisie VOD.MDAG.PL dostępne są trzy wyjątkowe filmy, opowiadające o tym, jak wielką cenę płacimy obecnie za lata kłamstw klimatycznych, o relacji rozpadającej się pod wpływem pewnej lawiny oraz o muzyce i życiu Wojciecha Młynarskiego.

Kłamcy klimatyczni reż. Mads Ellesøe oraz debata Kłamstwo klimatyczne. Jak to się robi w czwartek o 18:00 na fanpage’u Millennium Docs Against Gravity!

W 1988 roku świat zakasał rękawy, by rozpocząć walkę przeciwko zmianom klimatycznym. Georg W.H. Bush podkreślał, że „efekt Białego Domu zajmie się tym cieplarnianym”. Później akcja ratunkowa w niewyjaśniony sposób przygasła, doprowadzając do krytycznej sytuacji klimatycznej, z jaką mierzymy się teraz. Duński reżyser Mads Ellesøe specjalizuje się w śledztwie dziennikarskim na globalną skalę. Tym razem odkrywa kulisy 30-letniego tuszowania faktów o globalnym ociepleniu, zagłębiając się w ożywione dyskusje tych, którzy podawali się za naukowców. Otwierający oczy film pokazuje, jak rzekomi „eksperci” grający rolę klimatycznych sceptyków przez lata wpływali na opinię publiczną, zaprzeczając zmianom klimatycznym. Ich działania finansowane były pośrednio przez naftowy biznes.

Odbędzie się również spotkanie wokół filmu, którego partnerami są: WWF Polska, Greenpeace Polska oraz Śląski Ruch Klimatyczny. Już 21 stycznia o godzinie 18:00 na profilu festiwalu Millennium Docs Against Gravity na Facebooku.

Fabuła: Turysta reż. Ruben Ostlund

Turysta jest inteligentną, intymną tragikomedią psychologiczną. Oparty na zaczerpniętej z biografii reżysera historii film nagrodzony został Nagrodą Un Certain Regard na festiwalu w Cannes w 2014 roku i był zgłoszony jako szwedzki kandydat do Oscara. „Indiewire” podało pięć powodów, dla których powinien otrzymać nominację: to film dyskursywny, o którym widz długo będzie rozmawiał po wyjściu z kina, jest niesamowicie zabawny, główni bohaterowie to para małżeńska, która z trudem znosi siebie nawzajem, film momentami przypomina Lśnienie, a Ruben Östlund jest wyniesiony na piedestał przez wielu naszych ukochanych europejskich twórców.

Młynarski. Piosenka finałowa reż. Alicja Albrecht

„Piosenka to jest taki drobny twór, który może bardzo sprowokować do myślenia, ale niestety nie jest w stanie go zastąpić” – mówi Wojciech Młynarski. W ponad 3500 tysiącach piosenek sportretował mu współczesnych, tworząc Kronikę Polski i Polaków. „W tych jego miniaturach wyraźniej odbijał się PRL niż na przykład w trzytomowej powieści” – mówi w filmie Janusz Głowacki. Nieznane dotąd archiwalia, fotografie, teledyski, niektóre powstałe specjalnie na potrzeby filmu, przypominają najpiękniejsze jego piosenki.

Dokument jest przede wszystkim ostatnim bardzo osobistym, szczerym wywiadem z bohaterem, który dopełnia ponad 30 wypowiedzi jego najbliższych przyjaciół (m.in. Gajos, Bem, Stokłosa, Santor, Bajor), rodziny i tych, którzy z nim tworzyli i dla których tworzył: wybitni kompozytorzy, aktorzy, piosenkarze. Wszystko to tworzy portret niezwykłego artysty, ale też człowieka z wyraźnym pęknięciem, zmagającego się z ludzkimi słabościami.

Do filmów można wykupić jednorazowy dostęp w cenie 9,50 zł lub zakupić karnet na kilka filmów!