''Peaky Blinders'' zakończy się szóstym sezonem - ale to nie koniec tej historii 0

Niestety wejście na plan szóstego sezonu serialu Peaky Blinders przyniosło niedobre wiadomości. Twórca tej kryminalnej produkcji Steven Knight ogłosił, iż powstająca seria będzie tą finałową.

fot. materiały prasowe

Serial ten jest kolejną ofiarą szalejącej na całym świecie pandemii koronawirusa. Ekipa na plan szóstego sezonu wejść miała prawie rok temu. Udało się to dopiero teraz, a praca w obecnym reżimie sanitarnym w dalszym ciągu znacząco utrudnia. To wszystko złożyło się na decyzję Knighta, która mimo wszystko jest zaskakująca, bowiem wcześniej jeszcze przed pandemią wyrażał on nadzieję na dalszą kontynuację serialu po szóstym sezonie.

Peaky powróci z hukiem. Po wymuszonym opóźnieniu produkcji z powodu pandemii Covid, nasza rodzina jest w skrajnym niebezpieczeństwie, a stawka nigdy nie była wyższa. Wierzymy, że będzie to najlepsza seria ze wszystkich i jesteśmy pewni, że nasi niesamowici fani ją pokochają. Podczas, gdy serial będzie dobiegał końca, historia będzie toczyć się dalej w innej formie. powiedział Knight w swoim oświadczeniu

Najciekawszą częścią powyższej wypowiedzi jest oczywiście ostatnie zdanie. Czyżby planowany był jakiś spin-off filmowy bądź serialowy? Niestety żadne dodatkowe informacje na ten temat na razie nie są znane.

Akcja serialu rozgrywa się na ulicach Birmingham. Śledzimy losy gangstera Tommy’ego Shelby, który przewodzi gangiem. Szósty sezon skupi się na politycznej karierze Tommy’ego, do którego zgłasza się charyzmatyczny polityk mającą śmiałą wizję Wielkiej Brytanii.

W głównej roli powróci Cillian Murphy. Za reżyserię finałowego sezonu odpowiada Anthony Byrne. Data premiery nowych epizodów nie jest jeszcze znana. Prawdopodobnie będzie miała ona miejsce na końcu tego roku bądź na początku 2022.

Źrodło: IndieWire