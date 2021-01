Netflix pozyskał "Heart of Stone" z Gal Gadot 0

Netflix zwyciężył w walce o światowe prawa do filmu "Heart of Stone", thrillera szpiegowskiego od Skydance Media z gwiazdorską obsadą.

"Heart of Stone" będzie thrillerem szpiegowskim, w którym główna rola przypadła jednej z największych współczesnych hollywoodzkich gwiazd – Gal Gadot. Reżyserem filmu jest Tom Harper, który ma na swoim koncie takie tytuły, jak The Aeronauts i Siła marzeń. Plan jest taki, aby "Heart of Stone" było początkiem nowej franczyzy z kobietami w rolach głównych, która dorówna takich markom, jak "Mission: Impossible" czy filmy o Agencie 007. Scenariusz został napisany przez znanego z tworzenia komiksów Grega Rucka oraz nominowanej za skrypt do Ukryte działania, Allison Schroeder.

Warto odnotować, że dla Skydance Media jest to druga tak wielka umowa w przeciągu ostatnich kilku dni. Niedawno ogłoszono, że inna platforma streamingowa – Amazon Prime Video – nabyła prawa do dystrybucji filmu The Tomorrow War z Chrisem Prattem.

Jeśli chodzi o samą Gal Gadot, to nie będzie jej pierwszy film, który trafi do oferty platformy Netflix. Jest ona jedną z gwiazd filmu Red Notice, w którym zobaczymy także Ryana Reynoldsa i Dwayne'a Johnsona.

Źrodło: Deadline