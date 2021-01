Nikolaj Coster-Waldau i Joe Cole będą walczyć o przetrwanie w nowym filmie Netflixa 0

Nikolaj Coster-Waldau, aktor znany z roli Jaime’go Lannistera w serialu Gra o tron i Joe Cole, który w serialu Peaky Blinders wcielał się w Johna Shelby razem zawalczą o przetrwanie w nowym filmie Netflixa noszącym tytuł Against The Ice.

fot. netflix

Za produkcję filmu odpowiada Baltasar Kormakur. Autorami scenariusza są odtwórca jednej z głównych ról Coster-Waldau i Joe Derrick. Fabuła Against The Ice opiera się na duńskiej powieści Two Against The Ice autorstwa Ejnar Mikkelsena duńskiego odkrywcy i pisarza książek o tematyce arktycznej.

'Against The Ice' to dla mnie ekscytujący projekt. Łączy w sobie wiele ekscytujących mnie tematów: przygodę, Grenlandię, towarzystwo, lojalność i miłość. To intensywna eksploracja dwóch mężczyzn, dwóch przeciwieństw, uwięzionych w niesamowitej niebezpiecznej scenerii. powiedział Coster-Waldau

Coster-Waldau w nadchodzącym filmie wcieli się w samego Ejnara Mikkelsena, który w 1909 roku przewodził duńską ekspedycją do Alabamy na północno-wschodnią Grenlandię. Próbowano obalić roszczenia Stanów Zjednoczonych do Grenlandii, która podzielona została na dwie różne strefy. Cole sportretuje Ivera Iversena, niedoświadczonego członka załogi Mikkelsena, z którym wyrusza on na saniach w głąb kontynentu pozostawiając resztę na statku. Odnajdują dowód na to, iż Grenlandia jest jednym kontynentem, ale wracając na statek walczą z ekstremalnym głodem, zmęczeniem, morderczymi warunkami atmosferycznymi i atakiem niedźwiedzia polarnego. Niestety przybywając odkrywają, iż ich statek został zniszczony, a ludzie opuścili obóz. Dalej muszą radzić sobie sami.

Zdjęcia do filmu niedawno zostały ukończone. Miały one miejsce na Islandii i Grenlandii. Za kamerą Against The Ice stanął Peter Flinth. Obsadę uzupełniają Charles Dance i Heida Reed.

Premiera filmu na platformie Netflix w tym roku.

Źrodło: deadline