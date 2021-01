Redaktor Naczelny FDB. Od czasu do czasu, lubię obejrzeć sobie jakiś film :)

Kiedy wystartują zdjęcia do kontynuacji filmu "Tyler Rake: Ocalenie"? 0

Tyler Rake: Ocalenie okazał się ogromnym hitem Netflixa. Taki stan rzeczy sprawił, że włodarze platformy streamingowej wyrazili zgodę na realizację drugiej części.

Wielki sukces widowiska akcji Tyler Rake: Ocalenie zaskoczył wielu. Film, którego reżyserem był Sam Hargrave (do tej pory pracował, jako koordynator kaskaderów w filmach należących do Kinowego Uniwersum Marvela) był jednym najchętniej oglądanych tytułów 2020 roku. Autorem scenariusza do produkcji jest Joe Russo, który rozpoczął już prace nad scenariuszem sequela. Kiedy ekipa zdjęciowa będzie miała możliwość wejścia na plan?

Oczywiście nadal są wytyczne związane z COVID. W tej chwili wszyscy muszą brać pod uwagę obostrzenia, ale posuwamy się naprzód, tak jakbyśmy mieli kręcić jesienią. Joe Russo cały czas dopracowuje scenariusz. Wszyscy jesteśmy podekscytowani przeczytaniem go. Czytałem różne wersje, ale nie mogę się doczekać, kiedy przeczytam tą ostateczną. Nie możemy się doczekać powrotu do pracy. Miejmy nadzieję, że dostarczymy kolejną pełną akcji przygodę w uniwersum "Extraction".

powiedział Sam Hargrave

Na pewno jest to jakaś konkretna informacja. Tak naprawdę wciąż nie ujawniono czy "Extraction 2" będzie sequelem czy może prequelem. Potencjał wydaje się być jednak ogromny. Co o tym sądzicie?

