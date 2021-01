Redaktor Naczelny FDB. Od czasu do czasu, lubię obejrzeć sobie jakiś film :)

HBO przygotowuje kontynuację serialu "Batman: The Animated Series" 0

Produkcje na podstawie komiksów DC to absolutne oczko w głowie WarnerMedia. Nie chodzi tylko o produkcje aktorskie, ale także animowane. Dzisiaj buchnęła informacja o planowanej kontynuacji kultowego serialu animowanego Batman: The Animated Series.

WarnerMedia liczy na to, że już niebawem liczba subskrybentów będzie się sukcesywnie powiększała. Aby do tego doszło potrzebują oryginalnego materiału, który przyciągnie klienta. Sequel Batman: The Animated Series ma być jedną z takich produkcji!

Wiadomość została udostępniona w trakcie podcastu "Fatman Beyond" Kevina Smitha, kiedy współgospodarz Marc Bernardin podzielił się plotką, jakoby HBO Max chciało zrobić kontynuację kultowego serialu o Mrocznym Rycerzu z lat 90. Kevin Smith dodał, że nie jest zaangażowany w ten projekt, ale również słyszał o owych plotkach. Informacja miała pochodzić od bardzo wiarygodnych ludzi.

Batman: The Animated Series to absolutna klasyka. Oprócz wprowadzenia Harley Quinn, serial dostarczył nam ikoniczne już role Kevina Conroya jako Batmana i Marka Hamilla jako Jokera. Perspektywa tych dwóch zderzających się ponownie charakterów jest niezaprzeczalnie ekscytująca i trzeba wierzyć, że jest jeszcze więcej historii, które może opowiedzieć w formie serialu animowanego.

Źrodło: ComicBookMovie