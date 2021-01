Redaktor Naczelny FDB. Od czasu do czasu, lubię obejrzeć sobie jakiś film :)

Tom Holland lub Timothée Chalamet - któryś z nich będzie nowym Wonką! 0

Tom Holland czy Timothée Chalamet? Timothée Chalamet czy Tom Holland? Oto jest pytanie! To właśnie ta dwójka ma przewodzić w wyścigu o rolę Willy’ego Wonki!

Od kilku lat Warner Bros. Pictures zabiera się za realizację nowego filmu o przygodach Willy’ego Wonki. Wygląda na to, że Król Czekolady wreszcie doczeka się kolejnej ekranowej interpretacji. Kto go zagra? Podobno w biurach Warner Bros. Pictures mówi się o dwóch niezwykle gorących nazwiskach – Tom Holland oraz Timothée Chalamet. To właśnie, któryś z tych panów miałby sportretować ikonicznego bohatera.

Reżyserem filmu będzie Paul King, który dostarczył nam znakomite filmy familijne o niedźwiedziu Paddingtonie. Scenariusz przygotował Simon Rich, który będzie czerpał inspirację z klasycznej powieści dla dzieci Roalda Dahla – "Charlie i fabryka czekolady". Premiera filmu ma mieć miejsce 17 marca 2023 roku.

Jeszcze w 2018 roku mówiło się, że faworytami do zastania Wonką są Ryan Gosling, Donald Glover i Ezra Miller. Finalnie do angażu nie doszło, a dzisiaj żaden z nich nie jest już brany pod uwagę.

Przed laty Willy Wonka został sportretowany przez Gene'a Wildera w filmie Willy Wonka i fabryka czekolady oraz Johnny’ego Deppa w produkcji Charlie i fabryka czekolady. A Wy, którego aktora widzielibyście w roli Króla Czekolady?

Źrodło: Collider