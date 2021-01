Redaktor Naczelny FDB. Od czasu do czasu, lubię obejrzeć sobie jakiś film :)

Thomasin McKenzie na nowym zdjęciu z horroru Edgara Wrighta 0

Na łamach magazynu Empire pojawiło się nowe zdjęcia Thomasin McKenzie, czyli jednej z gwiazd nowego filmu w reżyserii Edgara Wrighta. Produkcja nosi tytuł Last Night in Soho i jego zapowiadana, jako horror psychologiczny.

Fabuła Last Night in Soho została umiejscowiona w Londynie lat 60., kiedy to stolicę Wielkiej Brytanii określało się mianem swingującej. Młoda dziewczyna w dziwnych okolicznościach przenosi się w czasie, gdzie poznaje swojego muzycznego idola, młodego piosenkarza. Niestety z czasem okazuje, że Londyn w latach 60. jest zupełnie innym miejscem niż pierwotnie zakładała.

Będzie to zupełnie inny film niż moje poprzednie. Zaczyna się w bardziej psychologicznej sferze, jednak w miarę upływu czasu zaczyna być coraz intensywniejsza. Zawsze lubię kręcić filmy z gatunków, za którymi tęsknię, i jest pewien rodzaj horroru psychologicznego, który był mniej więcej w latach 60. i 70., który miał w sobie coś w rodzaju opery. Używam tego rodzaju gramatyki wizualnej.

powiedział Wright

Edgar Wright napisał scenariusz we współpracy z Krysty Wilson-Cairns. W rolach głównych Anya Taylor-Joy i Thomasin McKenzie.

Premiera 23 kwietnia 2021 roku.

