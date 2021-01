Drugi odcinek specjalny serialu ''Euforia'' zadebiutuje wcześniej - zobaczcie jego zapowiedź 0

Nadchodzi drugi odcinek specjalny uznanego serialu dramatycznego HBO Euforia. Na nakręcenie tych dodatkowych epizodów twórcy zdecydowali się nie mogąc z powodu covidowych obostrzeń rozpocząć prac na planie drugiego sezonu.

Drugi odcinek nosi nazwę Fuck Anyone Who’s Not A Sea Blob, a za jego reżyserię odpowiada twórca serialu Sam Levinson. Jego fabuła skupi się na postaci Jules, w tej roli Hunter Schafer, którą to ujrzymy jak podczas Świąt Bożego Narodzenia zastanawia się nad mijającym właśnie rokiem.

Premiera tego epizodu pierwotnie zaplanowana była na 24 stycznia 2021 roku, zdecydowano się jednak ja przyśpieszyć. Rozmyślania Jules poznamy już 22 stycznia.

Zobaczcie jego zapowiedź.

Pierwszy odcinek specjalny zadebiutował na początku grudnia. Skupia się on na postaci Rue. W weekend swojej premiery był on najchętniej oglądanym programem.

Serial ukazuje nam losy kilku zwykłych licealistów, którzy zmagają się z życiem w trudnej rzeczywistości, w której liczy się tylko wygląd, a media społecznościowe kreują to co jest aktualnie ważne i modne. Nie mogąc poradzić sobie ze sobą popadają w narkotykowe uzależnienie. Główną bohaterką jest siedemnastoletnia Rue, która szuka swojej drogi życiowej i tożsamości płciowej. Po odwyku spotyka transseksualną dziewczyną Jules, która dopiero co przybyła do miasta. Ta znajomość powoduje, iż zaczyna postrzegać świat zupełnie inaczej.

