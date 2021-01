Colin Trevorrow aktualnie promuje kolejny sezon serialu animowanego Park Jurajski: Obóz Kredowy, który za kilka dni trafi do serwisu platformy streamingowej Netflix. W trakcie ostatniego wywiadu filmowiec, który wcześniej wyreżyserował Jurassic World, a obecnie stoi za kamerą Jurassic World: Dominion wyjawił, że jego celem jest powiązanie wszystkich trzech filmów.

Dla mnie "Dominion" jest kulminacją jednej historii. Kiedy dotarło się do końca trylogii "Parku Jurajskiego", nie było to tak jasne, ponieważ te trzy filmy były nieco bardziej epizodyczne w sposobie, w jaki do nich podeszli twórcy. Ta trylogia taka nie jest, ta historia jest bardziej serializowana. Dla mnie najważniejsze jest, że gdy oglądasz "Dominion" dowiadujesz się, jakie historie miały miejsce w zestawie pierwszych trzech filmów i jak wpłynęły one na to, co wydarzyło się później. Jeśli dzieci, które urodzą się obecnie będą chciały kiedyś obejrzeć "Park Jurajski", to mam nadzieję, że rodzice kupią im cały box, aby poczuli się, jakby oglądali jedną długą historię.