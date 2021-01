Josh Duhamel negocjuje rolę w ''Shotgun Wedding'' 0

Josh Duhamel jest w trakcie negocjacji do objęcia głównej męskiej roli w filmie Shotgun Wedding. Miałby on zastąpić aktora Armie Hammera, który odszedł z projektu z powodu afery z jego osobą jaka rozpętała się za sprawą ujawnienia jego prywatnych wiadomości w mediach społecznościowych dotyczących kontrowersyjnych zachowań seksualnych.

fot. materiały prasowe

Jeśli przedstawiciele studia Lionsgate dojdą do porozumienia z Duhamelem to przejmie on role po Hammerze i wystąpi u boku Jennifer Lopez, która swój angaż otrzymała już jakiś czas temu.

Fabuła filmu Shotgun Wedding koncentrować będzie się na parze Darcy i Tomie, którzy właśnie planują wziąć ślub. W dniu wesela dochodzi jednak do nieprzewidzianych wydarzeń. Najpierw narzeczeni zaczynają mieć wątpliwości, a potem zarówno oni, jak i wszyscy goście zostają wzięci za zakładników. Teraz Darcy i Tom muszą jakoś ocalić swoich bliskich, uważając, aby samym nawzajem się nie pozabijać.

Reżyserskie stanowisko objął Jason Moore, a pracuje on na podstawie scenariusza Marka Hammera i Liz Meriwether. Zdjęcia do filmu rozpocząć mają się już niebawem na Dominikanie.

Źrodło: deadline