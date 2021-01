Chris Hemsworth potwierdza rozpoczęcie zdjęć do "Thor: Love and Thunder" 0

Ekipa zdjęciowa i obsada aktorska filmu Thor: Love and Thunder przebywa aktualnie w Australii, gdzie już niebawem rozpocznie się kręcenie widowiska. Potwierdza to odtwórca głównej roli, czyli Chris Hemsworth.

Dopiero co buchnęła informacja, że Matt Damon pojawi się w filmie Thor: Love and Thunder, a już mamy dla Was kolejne doniesienia związane z projektem Marvela. Prace na planie zdjęciowym superprodukcji należącej do MCU rozpoczną się jeszcze w tym tygodniu. Informacja pochodzi od samego Boga Piorunów, czyli Chrisa Hemswortha, który zamieścił w swoich social mediach komentarz z owymi doniesieniami.

Oprócz Hemswortha na ekranie pojawią się także zdobywczyni Oscara Natalie Portman jako Jane Foster, Tessa Thompson jako Valkyrie, zdobywca Oscara Christian Bale jako Gorr the God Butcher, Chris Pratt jako Peter Quill/Star- Lord, Jaimie Alexander jako Sif, Dave Bautista jako Drax the Destroyer, Karen Gillan jako Nebula, Pom Klementieff jako Mantis, 8-krotny nominowany do Oscara Bradley Cooper jako Rocket Raccoon, Vin Diesel jako Groot, Taika Waititi jako Korg i zdobywca Oscara Matt Damon.

Szczegóły dotyczące fabuły nadal trzymane są w tajemnicy. Scenariusz został napisany przez Jennifer Kaytin Robinson oraz reżysera superprodukcji, czyli Taikę Waititiego. Thor: Love and Thunder trafi na ekrany kin 6 maja 2022 roku.

Źrodło: ComicBookMovie