Elektryzujący zwiastun "Prime Time" nowego filmu gwiazdy "Bożego Ciała"

Na łamach serwisu Deadline pojawił się pierwszy teaser filmu Prime Time, pełnometrażowego debiutu Jakuba Piątka. W rolach głównych występują Bartosz Bielenia znany z Bożego Ciała oraz Magdalena Popławska. Zapowiada się bardzo emocjonujące widowisko.

Prime Time to trzymający w napięciu dramat psychologiczny, uniwersalna historia o jednostce stłamszonej przez system, która rzuca w jego stronę ponadczasowe "oskarżam". Film przenosi nas w czasie do ostatniego dnia 1999 roku, by opowiedzieć o pokoleniu uformowanym przez doświadczenia lat 90. To głos z przeszłości opowiadający o nierównościach społecznych, podziale na lepszych i gorszych, braku nadziei, populizmie, egoizmie. Uzbrojony Sebastian (Bartosz Bielenia) dostaje się do studia telewizyjnego. Bierze dwoje zakładników: prezenterkę (Magdalena Popławska) i ochroniarza (Andrzej Kłak). Ich życie pozostanie w rękach chłopaka, dopóki stacja nie spełni jego żądania i nie pozwoli mu wejść na wizję podczas największej oglądalności.

Zwiastun dostępny po kliknięciu w poniższy link do twittera

Przypomnijmy, ze film zostanie zaprezentowany premierowo w konkursie filmów fabularnych World Cinema Dramatic na Sundance Film Festival 2021. Polska produkcja będzie rywalizowała z dziewięcioma innymi tytułami.

Źrodło: deadline.com