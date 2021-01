Obłęd Mary Shelley, autorki słynnego ''Frankensteina'' w zwiastunie thrillera ''A Nightmare Wakes'' 0

Na platformę Shudder zmierza ciekawy thriller psychologiczny A Nightmare Wakes, który swoją premierę odbył w październiku ubiegłego roku na Salem Horror Fest. W sieci pojawiła się jego pierwsza zapowiedź oraz ujawniono datę premiery produkcji.

Film ten skupia się na postaci słynnej pisarki Mary Shelley, autorki klasycznych powieści grozy należących do gotyku. To ona stworzyła słynnego Frankensteina. Pracując nad tym utworem, co rusz wspomagała się opium, co powodowało, iż popadała w obłęd. W międzyczasie prowadziła także gorący romans z Percym Shelleyem. Zaczęła wariować, nie wiedząc co jest snem, a co jawą. Na koniec musiała dokonać najtrudniejszego w życiu wyboru – między prawdziwą miłością, a swoim literackim arcydziełem.

Poniżej wspomniana zapowiedź.

Mary Shelley pomogła stworzyć dwa najpopularniejsze gatunki kina – horror i science fiction. Jednak jej historia zbyt często pozostawała w cieniu kultowego potwora, którego stworzyła. Dzięki 'A Nightmare Wakes', Nora Unkel [reżyserka i scenarzystka – przyp.red.] daje nam możliwość zobaczenia Mary w zupełnie nowym świetle i ponownego docenienia jej wielkich osiągnięć. powiedział Craig Engler, dyrektor generalny Shudder

W rolach głównych występują Alix Wilton Regan, Giullian Yao Gioiello, Philippe Bowgen, Lee Garrett, Claire Glassford i Shannon Spangler.

Film na Shudder trafi już 4 lutego 2021 roku.

