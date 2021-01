Redaktor Naczelny FDB. Od czasu do czasu, lubię obejrzeć sobie jakiś film :)

K-2SO nie pojawi się w 1. sezonie "Andora" 0

Andor będzie jednym z seriali Walta Disneya oraz LucasFilm, który trafi do oferty serwisu streamingowego Disney Plus. Kiedy po raz pierwszy ogłoszono serię, której głównym bohaterem będzie bohater filmu Łotr 1. Gwiezdne wojny – historie, czyli Cassian Andor, rozpoczęły się spekulacje na temat powrotu droida K-2SO. Dzisiaj już wiemy, że do tego nie dojdzie.

Aktualnie w Wielkiej Brytanii trwają zdjęcia do 1. sezonu. W roli głównej pojawi się Diego Luna. U jego boku zagrają Stellan Skarsgard, Adria Arjona, Fiona Shaw, Denise Gough, Kyle Soller i Genevieve O'Reilly. Nazwisko Alana Tudyka nie znalazło się na liście płac, dodatkowo sam aktor skomentował całą sytuację:

Oni już aktualnie kręcą, a mnie tam nie ma. Jeśli serial będzie kontynuowany, a historie opowiadane, to w końcu się pojawię.

Na razie szczegóły fabuły trzymane są w tajemnicy. Wiadomo tylko tyle, że z serialu dowiemy się, co Cassian Andor robił przed dołączeniem do Rebelii. Premiera w 2022 roku. Co myślicie o braku K-2SO w serialu Andor?

Źrodło: Heroic Hollywood