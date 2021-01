Alisha Boe dołącza do obsady reżyserskiego debiutu Jesse'go Eisenberga 0

Alisha Boe, młoda aktorka znana z serialu Trzynaście powodów czy Ray Donovan dołączyła właśnie do obsady filmu 'When You Finish Saving the World' będącego reżyserskim debiutem aktora Jesse'go Eisenberga.

fot. materiały prasowe

Oprócz niej w obsadzie znajdują się Julianne Moore znana z komedii Kocha, lubi, szanuje czy filmu Igrzyska śmierci: Kosogłos oraz Finn Wolfhard. To młody aktor, który wystąpił w dwóch filmach z serii To, hitowym serialu Netflixa Stranger Things, a już niedługo pojawi się w kontynuacji Pogromców duchów. Swój angaż otrzymał także Billy Bryk.

Film When You Finish Saving the World będzie opowieścią rodzinną rozgrywającą się na przestrzeni trzech dekad. Poznamy losy trzech członków pewnej rodziny – Nathana, ojca uczącego się dbania o swojego nowo narodzonego synka, Rachel, młodej studentki poszukującej swojego miejsca w życiu oraz Ziggy, nastolatka, który chce dowiedzieć się skąd pochodzi i jaki jest sens jego życia.

Jesse Eisenberg po wystąpieniu w znacznej ilości lepszych bądź gorszych filmów postanowił stanąć teraz po drugiej stronie kamery. Czy jego debiut okaże się udany? Czas pokaże. Jeśli chodzi zaś o jego aktorską karierę to z pewnością kojarzyć możecie go z takich produkcji jak Zombieland 2: Kulki w łeb, Iluzja, Batman v Superman: Świt sprawiedliwości czy The Social Network.

Źrodło: deadline