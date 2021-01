Amanda Seyfried na pierwszych zdjęciach z nowego filmu Netfliksa 0

Netflix opublikował pierwsze zdjęcia promujące film "Things Heard and Seen". Gwiazdą produkcji jest Amanda Seyfried, która w tym roku przewidywana jest, jako aktorka, która może powalczyć o Oscara za rolę w innym filmie amerykańskiego giganta streamingowego – Mank.

Scenariusz do filmu powstał na podstawie powieści "All Things Cease to Appear" autorstwa Elizabeth Brundage. Artystka przenosi się do Hudson Valley i zaczyna podejrzewać, że w jej małżeństwie panuje złowieszcza ciemność, która rywalizuje z historią jej nowego domu.

Film został wyreżyserowany przez duet Robert Pulcini i Shari Springer Berman. Do tej pory ich najgłośniejszą produkcją jest adaptacja komiksu Amerykański splendor.

Oprócz Amandy Seyfried w obsadzie aktorskiej znaleźli się także James Norton, Natalia Dyer, Rhea Seehorn, Alex Neustaedter i F. Murray Abraham. Premiera filmu została zaplanowana na 30 kwietnia 2021 roku.

