Ostatni moment, by obejrzeć "The Grand Tour", "Amerykańscy bogowie" czy "The Expanse" za darmo! Jak skorzystać z promocji Play? 0

Najnowsza odsłona popularnego "The Grand Tour", trzy sezony Amerykańscy bogowie czy najnowszy sezon The Expanse – to tylko część produkcji, które obecnie można zobaczyć na platformie Amazon Prime Video w Polsce. Dostęp do serwisu na 6 miesięcy bez opłat swoim abonentom oferuje Play. Promocja w aplikacji Play24 będzie aktywna jeszcze tylko do 31 stycznia. Dzięki niej można zaoszczędzić łącznie ponad 150 zł.

fot. materiały prasowe / Amazon / Amerykańscy bogowie

Ponad 1000 filmów i seriali w Polsce

W Amazon Prime Video na polskich widzów czeka obecnie ponad 1000 filmów i seriali, z których zdecydowana większość jest dostępna w polskiej wersji językowej. W ostatnim czasie na platformę trafiła najnowsza odsłona popularnego "The Grand Tour: A Massive Hunt". W specjalnym odcinku znani i lubiani Jeremy Clarkson, Richard Hammond i James May podróżują po Madagaskarze, w poszukiwaniu pirackiego skarbu. Na miłośników seriali czeka natomiast m.in. Amerykańscy bogowie, poruszający historię mężczyzny, który po wyjściu na wolność spotyka inkarnację Odyna i zostaje wciągnięty w konflikt pomiędzy starymi a nowymi bogami. Na platformie dostępny jest już również najnowszy sezon The Expanse, czyli serii opowiadającej o młodej kobiecie, która odkrywa spisek mogący doprowadzić do zagłady ludzkości.

Amazon Prime Video na 6 miesięcy bez opłat

Półroczny dostęp do Amazon Prime Video kosztuje 155,94 zł. Istnieje jednak możliwość, by wymienione produkcje oraz wiele innych filmów i seriali oglądać przez 6 miesięcy bez żadnych opłat. Wszystko w ramach promocji sieci Play, która jest skierowana zarówno do obecnych, jak i nowych abonentów. Promocja jest jednak ograniczona czasowo i można aktywować ją już tylko do 31 stycznia.

Jak aktywować promocję Play?

Aby skorzystać z oferty należy przejść do sekcji "Telewizja i wideo" w aplikacji Play24 i aktywować promocję. Następnie trzeba zarejestrować się na platformie streamingowej poprzez link otrzymany SMS-em. Dostęp do Amazon Prime Video jest przydzielany zarówno w przypadku podpisania umowy na abonament telefoniczny, internetowy, jak również abonament PLAY NOW TV BOX. W ostatnim przypadku promocję należy aktywować za pomocą dekodera. Razem z rozpoczęciem subskrypcji Amazona, automatycznie przydzielany jest dostęp do Twitch Prime. Po upływie 6 miesięcy usługa jest automatycznie przedłużana za 25 zł miesięcznie. Można jednak zrezygnować z niej w dowolnym momencie.

Źrodło: Informacja prasowa