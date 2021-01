Oficjalnie: Premiera "Nie czas umierać" ponownie przesunięta 1

Wytwórnia MGM po raz kolejny przesunęła premierę nowego filmu o Agencie Jej Królewskiej Mości. Widowisko zatytułowane Nie czas umierać trafi do kin dopiero pod koniec 2021 roku.

Niestety rok 2021 nie zaczyna się najlepiej z perspektywy fana kochającego chodzić do kina na głośne filmowe premiery. Najnowsza odsłona przygód Jamesa Bonda, czyli Nie czas umierać trafi do kin dopiero 8 października. Tym samym mamy oficjalne potwierdzenie przesunięcia daty premiery – od jakiegoś czasu spekulowano, że MGM może zdecydować się na taki ruch. Jak widać plotki okazały się prawdziwe.

To już kolejny raz, kiedy premiera Nie czas umierać zostaje opóźniona. Niedawna data premiery była ustalona na 2 kwietnia, jednak z powodu pandemii wytwórnia MGM nie chce wypuszczać swojego potencjalnego hitu do kin. Oczywiście z biznesowego punktu widzenia takie działania włodarzy hollywoodzkiej firmy mają sens. Budżet widowiska szacuje się na 200 mln dolarów i pomimo tego, że takie tytuły, jak Trolle 2 czy Bill & Ted Face the Music odniosły względny sukces, dzięki premierom na platformach streamingowych, to debiut w tej formie dystrybucji nowej częsci przygód Jamesa Bonda nie wchodzi w grę. Chyba, że jakaś platforma typu Netflix, Amazon Prime Video czy Apple Tv+ zdecydowałaby się wykupić prawa do dystrybucji tytułu.

A Wy co sądzicie o decyzjach podjętych przez MGM?

