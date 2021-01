Michael Douglas deklaruje powrót Hanka Pyma w "Ant-Manie 3" 0

Będzie to ważne ogłoszenie z perspektywy fana Kinowego Uniwersum Marvela. Trzecia część serii "Ant-Man" zadebiutuje w 2022 roku!

Ant-Man and the Wasp: Quantumania trafi do kin w 2022 roku (aczkolwiek nadal nie zostało to potwierdzone przez Marvel Studios). Informację o premierze widowiska za pośrednictwem mediów społecznościowych wyjawił Michael Douglas, czyli jedna z gwiazd MCU. Dodatkowo aktor wyjawił, że w filmie czeka nas powrót Hanka Pyma. Poniżej możecie zobaczyć oryginalny post zamieszczony przez aktora na Instagramie.

Z powyższego komentarza można wyczuć spory entuzjazm aktora. Michael Douglas dodaje także, że czas "wyhodować kozią bródkę".

Nie licząc odtwórców tytułowych ról, czyli Paula Rudda i Evangeline Lilly, uważa się, że powrócą także Michael Peña jako Luis, Judy Greer jako Maggie i Bobby Cannavale jako Jim Paxton. Ten ostatni zresztą pod koniec ubiegłego roku mówił, że ma nadzieję, iż znajdzie się w planach scenarzystów i reżysera.

W przypadku, gdyby 2022 rok został potwierdzony przez Marvel Studios, wówczas kalendarz komiksowych premier MCU byłby naprawdę zawalony. Oprócz Ant-Man and the Wasp: Quantumania na ekranach kin pojawiłyby się takie superprodukcje, jak Doctor Strange in the Multiverse of Madness, Captain Marvel 2, Czarna Pantera 2 i Thor: Love and Thunder.

Czy myślicie, że jest to w ogóle możliwe?

Źrodło: Instagram