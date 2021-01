Anthony Mackie komentuje możliwy powrót Chrisa Evansa do MCU 0

Parę dni temu do fanów filmów Marvela dotarła niezwykle elektryzująca wiadomość, jakoby Chris Evans miał powrócić do MCU w roli Kapitana Ameryki. Wieści te były o tyle zaskakujące, gdyż aktor nie raz już zapowiadał, że przeszedł na zasłużoną emeryturę jeśli chodzi o występy w produkcjach Marvel Studios. Informacje te skomentował jego kolega z planu Anthony Mackie.

fot. materiały prasowe

Mackie w jednym z ostatnich wywiadów udzielonych w ramach promocji serialu The Falcon and the Winter Soldier, został poproszony o odniesienie się do plotek o ewentualnym powrocie Evansa. Nie zdradził niestety czy to prawda, ujawnił jednak, iż z możliwości ponownej współpracy z nim byłby bardzo zadowolony.

Wiem, słyszałem to. Chris to mój przyjaciel i jeśli ponownie uda się nam połączyć ten zespół to będę z tego faktu naprawdę szczęśliwy. powiedział Mackie

Jak na razie Marvel Studios w żaden sposób nie odniosło się do medialnych spekulacji na temat powrotu Evansa do MCU. Wieści te nie zostały jednak też zdementowane. Także jedynym co nam pozostało to czekać na jakieś oficjalne wieści. A Wy chcielibyście ponownie zobaczyć Evansa w roli Kapitana Ameryki choćby tylko gościnnie?

Źrodło: ComingSoon