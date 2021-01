Josh Hartnett ponownie wystąpi u boku Jasona Stathama w thrillerze ''Five Eyes'' 0

Rola w szpiegowskim thrillerze noszącym tytuł Five Eyes to druga w karierze Hartnetta możliwość współpracy z Stathamem i Ritchiem. Obecnie cała trójka pracuje na planie thrillera Wrath of Man, którego premiera zaplanowana została na ten rok.

Hartnett dołączył to wcześniej ogłoszonych członków obsady jakimi są Aubrey Plaza, Cary Elwes i Bugzy Malone. Za scenariusz Five Eyes odpowiada Ivan Atkinson i Marn Davies. Ritchie czuwał jednak cały czas nad nim i na bieżąco wstawiał swoje poprawki.

Fabuła Five Eyes opowie nam o agencie MI6 Orsonie Fortune, który zwerbowany zostaje przez międzynarodowy sojusz wywiadowczy 'Five Eyes'. Otrzymuje on zadanie wyśledzenia i powstrzymania sprzedaży nowej technologicznie broni i zarazem bardzo śmiercionośnej, której użycie grozi zakłóceniem światowego porządku. Jego partnerem zostaje spec od zaawansowanych technologii Sarah Fidel. Oboje wyruszają na niebezpieczną misję, w trakcie której Fortune będzie musiał wykorzystać cały swój urok, pomysłowość i zdolności, aby wyśledzić i zinfiltrować miliardera Grega Simmondsa, zajmującego się handlem bronią.

Produkcję w całości sfinansuje Miramax, a prawa do jej dystrybucji ma mieć STXFilms.

Źrodło: deadline