Animacja ''Połączeni'' nie trafi do kin, prawa do niej wykupił Netflix 0

Pandemia koronawirusa dalej zbiera swoje żniwo. Kolejny film nie trafi do kinowej dystrybucji, a na streamingową platformę. Mowa o animacji Połączeni, która zadebiutować miała w październiku 2020 roku, jednak została usunięta z harmonogramu, a nowej daty nie wyznaczono. Teraz już wiadomo, iż prawa do niej wykupił Netflix.

Netflix otrzymał prawa do animacji na cały świat, z wyjątkiem Chin. Oprócz tego film ten powrócił do swojej pierwotnej nazwy. Dotychczas promowany był jako Połączeni. Teraz nosi on tytuł The Mitchells vs. The Machines. Netflix planuje dołączyć go do swojej oferty jeszcze w tym roku, dokładna data premiery nie została jednak jeszcze podana.

O czym opowiada ta animacja?

Katie Mitchell, utalentowana nastolatka, dostaje się do wymarzonej szkoły filmowej i wprost nie może się doczekać, aż wyfrunie z rodzinnego gniazda i zacznie swą wielką przygodę. Jej ojciec, Rick, postanawia odwieźć córkę na uczelnię; co więcej, uznaje, że wspólna rodzinna podróż będzie wspaniałą okazją do celebracji rodzinnych więzów. Być może ostatni raz w takiej formie. Do Katie i Ricka dołącza więc optymistycznie nastawiona do świata Linda (mama Katie i żona Ricka), Aaron, brat Katie, oraz ich wspólny pies. Ale plan Mitchellów gwałtownie się zmienia, kiedy w świecie technologii dochodzi do rewolucji. Smartfony to już przeszłość, choć niełatwo się od niej uwolnić, teraz czas na spersonalizowane roboty, które właśnie opanowały świat. Z pomocą dwóch nieco uszkodzonych robotów, Mitchellowie staną przed wielkim wyzwaniem – będą zmuszeni zostawić za sobą osobiste problemy, aby ocalić siebie i świat.

Za sterami filmu stoi Michael Rianda oraz producenci Phil Lord i Christopher Miller. Głosu głównym bohaterom użyczają Abbi Jacobson, Danny McBride, Maya Rudolph, Michael Rianda, Eric Andre, Olivia Colman i Blake Griffin.

