Popularna antologiczna seria grozy Ryana Murphy'ego szykuje się do swojego triumfalnego powrotu. Ten hitowy serial stacji FX zmuszony został do znacznych przesunięć w harmonogramie poprzez panującą pandemię koronawirusa. Teraz jednak dochodzą do nas bardzo pozytywne wieści. Wraz z początkiem lutego ekipa wraca na plan 10. sezonu.