"Godzilla Vs. Kong" - dzisiaj plakat i krótkie spoty, w niedziele zwiastun! 0

Legendary Pictures zaprezentowało oficjalny plakat promujący widowisko o Godzilli i Kongu. Dodatkowo w sieci pojawiły się krótkie spoty. Wszystko z powodu zbliżającej się premiery pierwszego zwiastuna.

Godzilla vs. Kong to zdecydowanie jeden z najważniejszych blockbusterów tego roku. Epickie starcie dwóch ikonicznych stworów będzie miało miejsce pod koniec marca w kinach oraz na platformie streamingowej HBO Max. Dzisiaj mamy dla Was świetny plakat, który udostępniła wytwórnia Legendary Pictures. W sieci pojawiły się także krótkie spoty telewizyjne, które prezentują nam Godzillę oraz Konga. Koniecznie zapoznajcie się z tymi materiałami.

Oprócz tego przy okazji premiery plakatu Legendary Pictures zapowiedziało, że już w niedzielę premiera pełnego oficjalnego zwiastuna. Nie wiem, jak Wy, ale ja nie mogę się już czekać zapowiedzi widowiska Godzilla vs. Kong.

Reżyserem wyczekiwanej superprodukcji jest Adam Wingard. Tytany chodzą wolne po Ziemi, a firma Monarch stara się odkryć tajemnicę ich powstania. Pojawia się również grupa ludzi, która zamierza unicestwić je wszystkie, a pośrodku tych wydarzeń stoją King Kong i Godzilla – gotowi do starcia o miano prawdziwego Króla Potworów.

Premiera 26 marca!

Źrodło: MovieWeb