"Listy do M. 4" nie trafią do kin! Premiera przeniesiona do internetu 0

Pierwotne plany zakładały że Listy do M. 4 będące typowo świąteczną produkcją zadebiutować miały w kinach 4 listopada 2020 roku. Tak się jednak nie stało, a z uwagi na pandemię, nie określono również nowej daty premiery. Dzisiaj pojawiła się informacja, że twórcy zdecydowali, że nie będą dłużej czekać na rozwój wydarzeń i przenoszą produkcję do internetu.

Player, śladem ogólnoświatowych trendów, dołącza do grona platform premium, na których odbywają się premiery megahitów filmowych. Zaczynamy od czwartej odsłony Listów do M. Produkcji, na którą czekają miliony Polaków. To bez wątpienia najgorętsze wydarzenie filmowe tej wiosny. Już od 1 lutego zapraszamy wszystkich na Listy do M. 4 do Playera.

mówi Maciej Gozdowski, dyrektor zarządzający player.pl

Listy do M. 4 to nowa odsłona serii, której pierwsze trzy części przyciągnęły do kin blisko 9 milionów widzów. Uwielbiani bohaterowie wracają. Ich losy znów splotą się w przeddzień Bożego Narodzenia, a nowe postaci wywrócą ich życie do góry nogami. W swoich rolach powracają Tomasz Karolak, Agnieszka Dygant, Piotr Adamczyk, Wojciech Malajkat, Magdalena Różczka, Borys Szyc, Iza Kuna i Danuta Stenka a dołączają do nich m.in. Magdalena Boczarska, Cezary Pazura, Rafał Zawierucha, Vanessa Aleksander, Janusz Chabior i Eryk Lubos. Odkrywając, czym jest prawdziwa miłość, bohaterowie zrozumieją, że święta rzeczywiście mogą mieć magiczną moc – moc łączenia.

Źrodło: player.pl