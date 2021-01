Michelle Pfeiffer jako Betty Ford w serialu Amazona ''The First Lady'' 0

Showtime już od jakiegoś czasu rozwija swoją nową antologiczną serię, która opowie o życiu i wpływie na politykę Stanów Zjednoczonych Pierwszych Dam Ameryki. Do obsady dołączyła właśnie aktorka Michelle Pfeiffer.

fot. materiały prasowe

O zamówieniu tej serii słychać było już ponad rok temu, jednak przez ten czas projekt jakby utknął w martwym punkcie. Dopiero teraz dochodzą do nas nowe i to bardzo ciekawe wieści. W jedną z Pierwszych Dam – Betty Ford wcieli się aktorka Michelle Pfeiffer. Ford to żona 38. prezydenta Stanów Zjednoczonych Geralda Forda. Była ona bardzo aktywna w polityce społecznej, komentowała każdą gorącą kwestię rozgrywającą się w czasach, w których żyła, walczyła o równouprawnienie kobiet i angażowała się w temat uzależnień, bowiem jedno z nich sama przeszła. Założyła także klinikę do zwalczania uzależnień.

Pierwszy sezon oprócz na postaci Ford skupi się także na dwóch innych wielkich Damach Ameryki – Eleanor Roosevelt i Michelle Obamie. W żonę Baracka Obamy wcieli się Viola Davis. Na razie nie wiadomo jeszcze kto wcieli się w Eleaonor. Scenariusz do serialu napisał Aaron Cooley, a za reżyserię i produkcję odpowiada Susanne Bier.

Akcja serialu The First Lady, który pierwotnie nosił nazwę First Ladies, rozgrywać ma się głównie we wschodnim skrzydle Białego Domu, w którym to w ukryciu nierzadko zapadały najważniejsze dla świata decyzje. Bardzo często w ich podjęciu swój wielki udziały miały pierwsze damy, które wyróżniała charyzma, dynamika oraz odwaga.

Data premiery tej produkcji nie jest jeszcze znana.

Źrodło: ComingSoon