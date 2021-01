Redaktor Naczelny FDB. Od czasu do czasu, lubię obejrzeć sobie jakiś film :)

Kenneth Branagh zagra Borisa Johnsona w serialu o pandemii koronawirusa 0

Przed Kennethem Branaghem kolejne wielkie wyzwanie aktorskie. Ceniony twórca i aktor wcieli się w postać premiera Wielkiej Brytanii, Borisa Johnsona.

Kenneth Branagh wejdzie w buty obecnego premiera Wielkiej Brytanii, Borisa Johnsona w pięcioczęściowym dramacie telewizyjnym w reżyserii Michaela Winterbottoma. Limitowana seria będzie nosiła tytuł "This Sceptred Isle" i skupi się na prześledzeniu wpływu, jaki wywarła na Wielką Brytanię pandemia koronawirusa oraz COVID-19. Ujrzymy w jaki sposób politycy, naukowcy, pielęgniarki i lekarze walczyli o powstrzymanie i przezwyciężenie wirusa.

Michael Winterbottom dodatkowo będzie pełnił funkcję producenta wykonawczego wraz z Richardem Brownem. Winterbottom będzie także współtwórcą scenariusza, nad którym pracował we współpracy z Kieronem Quirke. Na razie nie ogłoszono innych wyborów aktorskich. Castingi cały czas trwają, ale trzeba przyznać, że już na dzień dobry udało się pozyskać aktora-kameleona z głośnym nazwiskiem.

Zdjęcia do "This Sceptred Isle" mają wystartować w pierwszej połowie tego roku. Produkcja zawita na ekranach jesienią 2022 roku, także trochę czasu do premiery jeszcze jest.

