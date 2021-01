Angela Bassett, która w widowisku Czarna Pantera zagrała postać matki tytułowego herosa, wyraziła swoją opinię na temat decyzji Marvel Studios o rezygnacji z wyboru następcy Chadwicka Bosemana do roli T’Challi.

To ogromna strata, jednak Kevin Feige, Marvel Studios oraz reżyser i scenarzysta Ryan Coogler są zdeterminowani, aby opowiedzieć tę historię najlepiej, jak się da, tak jak sobie to zaplanowali. Idziemy, więc naprzód i czekamy co wymyślą. Nasz brat trzymał tę tajemnicę naprawdę blisko swojego serca. Ale jego strata, uznanie i miłość jakimi go darzyliśmy, tym kim był i czym się z nami podzielił, tego nie da się zastąpić. Zostało to docenione, tego nie da się powtórzyć. On jest całkowicie nie do zastąpienia.

powiedziała aktorka