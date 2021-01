Czas na młodych superbohaterów! Czego jeszcze o nich nie wiesz? 0

Który wielbiciel seriali animowanych nie chciałby poznać sekretów swoich ulubionych postaci? Dzięki najnowszemu maratonowi w Cartoon Network będzie to możliwe! W lutym stacja zaprasza na cykl z superbohaterskimi dzieciakami w roli głównej. Wśród nich: Mao Mao z przyjaciółmi, Młodzi Tytani i nastolatki z paczki DC Super Hero Girls.

Mao Mao, dziewczyny z uniwersum DC i Młodzi Tytani – rozpalają wyobraźnię dzieci i pokazują, że nie tylko supermoce są istotne w ich codziennym życiu. Zwracają przede wszystkim uwagę na siłę wspólnoty, wsparcia i przyjaźni. Cartoon Network zdradza ich tajemnice w nowym telewizyjnym maratonie "Czas Superbohaterów".

Geraldine z Doliny Czystego Serca

Mao Mao i Bohaterowie Czystego Serca to serial autorstwa Parkera Simmonsa, który w Polsce zadebiutował w 2019 roku. Opowiada o losach kolejnego po Atomówkach legendarnego trio. Koci szeryf Mao Mao, jego doradca Borsukowaty i wojowniczka Nietoperka przysięgli strzec Doliny Czystego Serca i jej mieszkańców. W lutym mali fani dowiedzą się czym jest Geraldine oraz jak szeryf Doliny poznał psiaka Bao Bao. Zobaczą również, co kolekcjonuje Nietoperka i czego boi się odważny (jak deklaruje…) Mao Mao!

Być bardziej popularnym niż lokaj Batmana

To prawdziwie wybuchowa mieszanka charakterów. Pragnący glorii i popularności Robin, psotny Bestia, dobroduszny, choć nieco niezdarny Cyborg, mroczna Raven i radosna Gwiazdka chcą być tak samo docenieni jak Superman czy Batman. Niestety, dorośli rzadko biorą ich na poważnie. Nawet Alfred, lokaj Batmana, cieszy się większą sławą! Młodzi Tytani: Akcja! to pełen humoru spin-off serialu Młodzi Tytani, w którym widzimy dzieciaki dokazujące podczas zabaw – co jakiś czas używają swoich mocy, aby przeciwstawić się złoczyńcom. "Czas Superbohaterów" pokaże, że te postaci mają jeszcze wiele kart do odkrycia! Czy znamy ukryty talent Cyborga? Jaką dodatkową moc ma Superman? Odpowiedzi czekają w nowym maratonie!

Uczennice, które sprawiają, że Metropolis jest bezpieczne

Podczas maratonu nie mogło też zabraknąć innych uwielbianych postaci z uniwersum DC Comics, czyli DC Super Hero Girls, połączonych w jedną grupę przez Lauren Faust. Animatorka stworzyła kultowe Atomówki, które zrewolucjonizowały opowieści o superbohaterkach. Pokazała, że historie o dziewczynkach dysponujących supermocami są kochane przez dzieciaki – i nie tylko. W DC Super Hero Girls moc przyjaźni i dziewczyńskie siostrzeństwo sprawiają, że Batgirl, Wonder Woman, Supergirl, Bumblebee, Zatanna i Green Lantern stawią czoła nawet najbardziej złowieszczym wrogom. Jednak mają one też wrażliwą stronę – Wonder Woman boi się maskotek, a Karen jest przerażona za każdym razem, kiedy ma publicznie coś powiedzieć. Czego jeszcze nie wiedzą o nich widzowie?

Źrodło: Biuro Prasowe WarnerMedia