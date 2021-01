Kucharz, który został szpiegiem i podróże dookoła świata - nowości od VOD.MDAG.PL 0

Od 25 stycznia na VOD.MDAG.PL widzowie mogą wyruszyć w podróż do dwóch wyjątkowych miejsc. Jednym będzie Jamajką, drugim znikająca wyspa Kiribati na Oceanie Spokojnym. Do filmów można wykupić jednorazowy dostęp w cenie 9,50 zł lub zakupić karnet na kilka filmów!

Czwartek, 28 stycznia, 18:00, spotkanie z gen. Markiem Dukaczewskim wokół filmu "Kret w Korei" na profilu Millennium Docs Against Gravity na Facebooku

Jak z perspektywy kogoś, kto zna idealnie świat szpiegów, wygląda praca szpiega-amatora, który przez dziesięć lat zdobywał informacje o reżimie w Korei Północnej? VOD.MDAG.PL zaprasza na dyskusję na żywo wokół filmu „Kret w Korei” (reż. Mads Brügger), który stał się największym hitem nowej platformy VoD! Nawet najlepszy hollywoodzki scenarzysta by tego nie wymyślił. 10 lat temu do Madsa Brüggera ("Ambasador", „Kto zabił sekretarza generalnego ONZ?”), przyszedł niejaki Ulrich Larsen, bezrobotny szef kuchni utrzymujący się z renty, który oznajmił mu, że chce szpiegować wewnątrz struktur powiązanych z Koreą Północną. W ciągu kolejnej dekady Larsen infiltruje The Korean Friendship Association (KFA), organizację sprzyjającej reżimowi Kim Dzong Una. Udaje mu się zdobyć zaufanie jej przywódców, dzięki czemu odkrywa szokujące fakty.

Nowość na VOD.MDAG.PL: W drodze do Jah (reż. Noël Dernesch, Moritz Springer, 2013)

W obecnej sytuacji, kiedy podróżowanie jest mocno ograniczone, ta energetyzująca i magiczna wycieczka na Jamajkę wydaje się seansem idealnym. Za przewodników służą widzom Tilmann Otto – wokalista z Kolonii, który odnalazł na wyspie drugą ojczyznę i Alberto D’Ascola – sycylijski multi-instrumentalista, znany w świecie reggae z takich utworów, jak "Rastafari Anthem" czy "Burnin and Lootin", nagranego wspólnie z Ky-Mani Marleyem.

W odkrywaniu kraju kontrastów uczestniczą również profesor Carolyn Cooper, analizująca polityczną i kulturalną sytuację na Jamajce czy miejscowa wokalistka Terry Lynn, pokazująca codzienne życie na ulicach gett w Kingston. Reggae w filmie staje się punktem wyjścia do pytań wolność i bunt współczesność.

Nowość na VOD.MDAG.PL: Znikająca wyspa (reż. Matthieu Rytz, 2017)

Położone na Oceanie Spokojnym Kiribati jest jednym z pierwszych miejsc, które musi stawić czoła podniesieniu się poziomu morza. Prezydent Anote Tong za wszelką cenę szuka sposobu na ochronę kraju nagłaśniając zagrożenie w mediach i na arenie dyplomatycznej. Przekonuje, że ze względu na ocieplenie klimatu Kiribati wkrótce zniknie. A jeśli tak się stanie, to inne, podobnie położone kraje, czeka taki sam los.

W tle aktywnej polityki Tonga młoda matka sześciorga dzieci z Kiribati, o imieniu Sermara walczy o przeprowadzkę swojej rodziny do Nowej Zelandii. Stawką jest już nie tylko jej przetrwanie, lecz również los całego ludu i kultury kraju. Film zachwyca wspaniałymi ujęciami przyrody – reżyser jest fotografem z Montrealu, specjalizującym się w dokumentowaniu skutków zmian klimatycznych na świecie.nego człowieka.