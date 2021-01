Redaktor Naczelny FDB. Od czasu do czasu, lubię obejrzeć sobie jakiś film :)

HBO Max rozpoczyna prace nad serialem osadzonym w świecie Harry'ego Pottera 0

Serial, którego akcja zostanie umiejscowiona w uniwersum Harry’ego Pottera, jest we wczesnej fazie rozwoju. Produkcja powstaje z myślą o platformie streamingowej HBO Max.

Według źródeł The Hollywood Reporter, HBO Max rozpoczęło przygotowania do realizacji serialu, który będzie należał do magicznego świata Harry’ego Pottera. Podobno włodarze streamowego giganta oraz WarnerMedia rozpoczęli rozmowy ze scenarzystami, którzy mogliby podjąć się zadania stworzenia serii o czarodziejach. Podobno w trakcie pierwszych spotkań wymieniono się wieloma pomysłami.

Na razie trzeba pamiętać, że proces realizacyjny jest na naprawdę wczesnym etapie i do tej pory nie podpisano wiążących umów z żadnym ze scenarzystów. Wydaje się jednak, że poszerzenie świata Harry’ego Pottera będzie priorytetem na przyszłość dla HBO Max oraz Warner Bros. Pictures, które wraz z J.K. Rowling kontrolują prawa do marki.

Harry Potter i uniwersum czarodziejów posiada ogromny potencjał i ewentualny serial osadzony w Hogwarcie może być potencjalnym hitem platformy HBO Max. Co o tym sądzicie?

Źrodło: The Hollywood Reporter