Taron Egerton i Paul Walter Hauser gwiazdami serialowej adaptacji ''In with the Devil'' 0

Platforma Apple TV+ pracuje nad adaptacją książki 'In with the Devil' autorstwa byłego skazańca Jamesa Keene. Jako pierwsi swoje angaże otrzymali Taron Egerton i Paul Walter Hauser.

fot. materiały prasowe

W książce In with the Devil Keene zawarł swoje prawdziwe wspomnienia z pobytu w więzieniu, gdzie za sprawą kilku złych wyborów, trafił na 10 lat bez możliwości warunkowego zwolnienia. Z czasem otrzymał jednak szanse na odkupienie. Prokurator, który go skazał, dał mu niełatwe zadanie. Miał on zbliżyć się do seryjnego mordercy Larry’ego Halla, który mógł wyjść z więzienia po apelacji. Zadaniem Keene było zaprzyjaźnienie się z mordercą, na tyle, aby ten nieświadomie przyznał mu się do popełnienia dwóch morderstw.

Powstający dla Apple TV+ projekt składać się ma z sześciu godzinnych odcinków. Scenariusz do niego pisze Dennis Lehane, a reżyserią zajmie się Michael R. Roskam. Egerton wcieli się w rolę Keena, w Hauser sportretuje Halla. Zdjęcia do serialu powstaną w Nowym Orleanie.

Egertona w ostatnim czasie podziwiać mogliśmy w filmie Rocketman, gdzie wcielił się w Eltona Johna. Zagrał także Robin Hooda w filmie Robin Hood: Początek. Hauser zagrał w serialu Cobra Kai, filmie Pięciu braci czy Songbird. Rozdzieleni.

Źrodło: deadline