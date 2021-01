Scenarzystka ''Krainy Lovecrafta'' wyreżyseruje sequel filmu ''Tomb Raider'' 0

Nastąpiły znaczące zmiany w ekipie sequela filmu Tomb Raider z Alicią Vikander. Na stanowisku reżysera nie zobaczymy już Bena Wheatleya. Zastąpiła go Misha Green.

Misha Green to scenarzystka odpowiedzialna m.in. za serial HBO Kraina Lovecrafta, dramat Underground czy thriller science fiction Helix. Nie stanie ona jedynie za kamerą widowiska. Napisze również scenariusz do niego. Dotychczas pracowała nad nim Amy Jump, współpracowniczka Wheatleya. Skoro zaszły tak znaczące zmiany w obsadzie, to z pewnością możemy oczekiwać poważnych opóźnień w produkcji filmu.

Pierwotnie film zadebiutować miał w połowie marca 2021 roku, jednak datę tą studio MGM skasowało już pod koniec ubiegłego roku. Na razie nie podano nowej i patrząc na to, iż projekt nie ma jeszcze gotowego scenariusza, zbyt szybko się jej nie doczekamy.

O czym opowiada film z 2018 roku?

Lara Croft to niepokorna córka ekscentrycznego podróżnika, który zniknął, gdy dziewczyna miała kilkanaście lat. Teraz, jako 21-letnia kobieta, podąża własną ścieżką, odmawiając spełnienia woli ojca, który chciał dla niej spokojnego życia. Zostawia wszystko za sobą i udaje się w ostatnie znane miejsce jego pobytu. Poszukując śladów, musi odnaleźć osławiony grobowiec na mitycznej wyspie u podnóży Japonii. Jeśli nie przezwycięży własnych lęków, może nie przeżyć niezwykle niebezpiecznej wyprawy.

