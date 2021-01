"Raya i ostatni smok" - zwiastun nowej animacji Walta Disneya 0

Walt Disney zaprezentował pełny zwiastun swojej kolejnej oryginalnej animacji. Produkcja nosząca tytuł Raya i ostatni smok zapowiada się na naprawdę pięknie wyglądające widowisko. Zresztą sprawdźcie sami i zobaczcie trailer filmu!

Historia skupia się na wojowniczce Rayi, która wyrusza na poszukiwanie ostatniego żyjącego smoka. Scenariusz powstał na podstawie legend z południowo-wschodniej Azji. W rolę główną wciela się znana z nowej trylogii "Gwiezdne wojny" Kelly Marie Tran.

Poniżej pełny zwiastun produkcji:

Oprócz materiału wideo zapowiadającego premierę animacji, pojawił się także plakat promujący film:

Raya i ostatni smok będzie filmem, który trafi nie tylko na ekrany kin, ale także do oferty platformy streamingowej Disney+. W obecnych czasach jest to zabieg, który Walt Disney stosuje coraz częściej. Warto przypomnieć, że w przypadku animacji Pixara Co w duszy gra, zdecydowano się pominąć premierę kinową i umieścić go tylko w serwisie należącym do Domu Myszki Miki. Finalnie Rayę i ostatniego smoka może spotkać podobny los, jeśli kryzys zdrowotny w Stanach Zjednoczonych nadal będzie trwał.

Premiera 5 marca 2021 roku.

