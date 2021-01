Redaktor Naczelny FDB. Od czasu do czasu, lubię obejrzeć sobie jakiś film :)

Luke Evans dołącza do obsady aktorskiej filmu o Pinokiu 0

Luke Evans, który miał już w przeszłości okazję zagrać w filmie live-action Walta Disneya, dołączył do obsady aktorskiego remake’u Pinokia.

Jeśli pamiętacie, to Luke Evans pojawił się w roli Gastona, w filmie Piękna i Bestia. Teraz popularnemu aktorowi przyjdzie się zmierzyć z kolejną postacią w filmie live-action, który powstanie na bazie klasycznej animacji Walta Disneya. Mowa o produkcji, która opowie nam historię drewnianego pajacyka, który chciał zostać prawdziwym chłopcem. Luke Evans zagra postać znaną, jako Woźnica.

Przypomnijmy, że reżyserem widowiska będzie Robert Zemeckis, a jedną z głównych ról zagra Tom Hanks. Sportretuje on postać Dżepetta, czyli człowieka odpowiedzialnego za wystruganie Pinokia z kawałka drewna.

"Pinokio" został ogłoszony w trakcie konwentu Disney Investor Day w grudniu zeszłego roku. Co ciekawe docelowo produkcja trafi do oferty serwisu streamingowego Disney+, a nie do kin. Nad scenariuszem filmu pracowali Chris Weitz oraz reżyser, Robert Zemeckis.

Na razie nie jest znana data premiery. Co sądzicie o dotychczasowych wyborach castingowych producentów? Kogo widzicie w roli tytułowej?

Źrodło: Deadline