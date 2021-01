Robert Rodriguez planuje odświeżyć ''Małych agentów'' 0

Mineło dziesięć lat odkąd świat ujrzał czwartą część serii 'Mali agenci' noszącą tytuł Mali agenci: Wyścig z czasem w 4D. Teraz Robert Rodriguez chce odświeżyć te produkcje i na nowo ukazać nieustraszonych młodych bohaterów walczących o świat i rodzinę.

fot. materiały prasowe

Rodriguez jak widać lubi powracać do swoich starych dzieł. Na platformę Netflix pod koniec ubiegłego roku trafiła familijna produkcja Będziemy bohaterami, która jest swoistą kontynuacją innego dzieła uznanego reżysera Rekin i Lava – Przygoda w 3-D. Film ten okazał się hitem i już rozpoczęły się prace nad jego kontynuacją. To jednak dla Rodrigueza za mało. Chce on bowiem odświeżyć całą serię Małych agentów, na którą składają się cztery pełnometrażowe filmy.

Ten amerykański reżyser i scenarzysta przy planowanym projekcie pracować będzie z Skydane Media i Spyglass Media Group. Fabuła nowej produkcji również skupi się na przygodach wielokulturowej rodziny zaangażowanej w szpiegowski świat. Nic więcej na temat fabuły nie zostało na razie podane.

Co sądzicie o tym pomyśle? Czy ta familijna seria naprawdę potrzebuje odświeżenia?

Rodriguez oprócz familijnych produkcji ma na swoim koncie także bardziej ambitniejsze dzieła jak Desperado, Od zmierzchu do świtu, Oni czy Alita: Battle Angel.

Źrodło: deadline