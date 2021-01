''Gra o tron'' w animowanej wersji? HBO Max rozmyśla nad takim projektem 0

Stacja HBO obecnie pracuje nad dwoma serialami rozgrywającymi się w świecie Gry o tron. Jednak możliwe, iż nie będą to jedyne nowe produkcje, w których wrócimy do Westeros. Platforma HBO Max jest aktualnie na bardzo wczesnym etapie prac nad serialem animowanym.

Projekt ten nie posiada jeszcze scenarzysty. Włodarze platformy przeprowadzają obecnie rozmowy z potencjalnymi kandydatami na to stanowisko. Planowany serial pomimo zmiany swojej formy nadal ma być bardzo bliski tonowi oryginalnej serii HBO Gra o tron.

Obecnie trwają prace nad dwoma serialami osadzonymi w uniwersum stworzonym przez George'a R.R. Martina. To spin-off House of the Dragon, którego akcja rozgrywać ma się na 300 lat przed wydarzeniami z oryginalnego serialu. Dzięki niemu zagłębimy się w historię Domu Targaryen. Ten projekt jest już w zaawansowanej fazie. Niedługo rozpocząć mają się zdjęcia do niego.

W dalszych planach HBO ma serial o przygodach rycerza Dunka i jego giermka Jajo. Ten projekt podobnie jak planowana animacja od HBO Max, jest na bardzo wczesnym etapie rozwoju. Jego akcja jeśli dojdzie do skutku rozgrywać będzie się na 90 lat przed wydarzeniami z Gry o tron.

