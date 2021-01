Scenariusz serialu Shrill inspirowany jest książką Lindy West pt. Shrill: Notes from a Loud Woman. West jest jego autorką wraz z odtwórczynią głównej roli – Aidy Bryant i Ali Rushfield.

W obsadzie komedii znajdują się Bryant, Lolly Adefope, Luka Jones, Ian Owens, John Cameron Mitchell oraz Julia Sweeney. Shrill jest produkowany przez Broadway Video i Brownstone Productions we współpracy z Warner Bros. Television.

Gwiazdą serialu jest Aidy Bryant znana z amerykańskiego show Saturday Night Live czy komedii Jestem taka piękna!. Wciela się ona w Annie, młodą kobietę z nadwagą, która pragnie odmienić swoje życie, jednak nie kosztem wyglądu, bowiem całkowicie akceptuje siebie taką jaką jest.

Oto co na wieść o zakończeniu serialu powiedziała Bryant:

'Shrill' to jedno z najbardziej twórczych doświadczeń w moim życiu, to prawdziwe dzieło miłości. Jesteśmy niesamowicie dumni z nadchodzącego trzeciego i zarazem ostatniego sezonu i dziękujemy publiczności za to, że tak związała się z tą historią. To czas dla mnie którego nigdy nie zapomnę.