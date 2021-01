8 filmów ze Scoobym w roli głównej! Boomerang zaprasza na specjalny maraton 0

Scooby-Doo wraz z paczką przyjaciół odwiedza liczne krainy w celu rozwiązania tajemniczych i mrożących krew w żyłach zagadek kryminalnych. W lutym bohaterowie zagoszczą na kanale Boomerang w specjalnym maratonie. W ramówce znajdą się najbardziej popularne tytuły w historii Brygady Detektywów, w tym: Scooby-Doo i potwór z Loch Ness czy Scooby-Doo i KISS: Straszenie na scenie.

W każdy weekend lutego o godzinie 10:00 na widzów Boomeranga czekają seanse pełnometrażowych produkcji z psim detektywem i jego przyjaciółmi w roli głównej! Velma, Fred, Daphne i Kudłaty to nierozłączna brygada. Wraz z Scoobym potrafią rozwiązać każdą zagadkę – nawet jeśli kryje się za nią tajemniczy duch lub potwór….

W każdym z filmów wesoła ekipa znajduje się w okolicy niezwykłych wydarzeń. W Scooby-Doo i potwór z Loch Ness przyjaciele trafiają do zamku, który należy do rodziny Daphne. Niestety będą musieli zmierzyć się z mitycznym potworem żyjącym w pobliskim jeziorze. Innym razem trafią w wir rock’n’rollowych zdarzeń, stając na scenie u boku legendarnej grupy rockowej KISS.

Scooby-Doo! Strachy i patałachy to film od reżysera kultowych Flintstonów. Najmłodszych widzów czeka jeszcze większa dawka humoru oraz zaskakujących historii. Tym razem okazuje się, że zjawa jest tuż pod nosem ekipy, w budynku szkoły. Wszyscy uczniowie sądzą, że to jedynie głupi żart, a odpowiedzialnością za niego obarczają… młodych detektywów! Dotarcie do prawdy o duchu to jedyny sposób na oczyszczenie się z zarzutów.

Maraton zakończy emisja Scooby-Doo! WrestleMania: Tajemnica ringu. Kudłaty i Scooby wygrywają bilety na wielkie zawody wrestlingu. Wycieczka przebiega według planu, lecz duch strasznego niedźwiedzia zakłóca święto sportu! Cała brygada detektywów postanawia dowiedzieć się, kim jest tajemniczy upiór, a w śledztwie pomagają im gwiazdy turnieju walk.

Emisja wszystkich filmów z maratonu "Scoobastyczne kino Boomeranga!" od soboty 6 lutego na antenie Boomeranga. Emisja w soboty i niedziele o 10:00.

Plan emisji:

06.02 – Scooby-Doo i potwór z Loch Ness

07.02 – Scooby-Doo! Strachy i patałachy

13.02 – Scooby-Doo! Wakacje z duchami

14.02 – Scooby-Doo! Epoka Pantozaura

20.02 – Scooby-Doo i KISS: Straszenie na scenie

21.01 – Scooby-Doo na tropie Mumii

27.02 – Scooby-Doo! Na Dzikim Zachodzie

28.02 – Scooby-Doo! WrestleMania: Tajemnica ringu

Źrodło: Biuro Prasowe WarnerMedia