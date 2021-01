Oficjalny zwiastun ''Young Rock'' - serialu o życiu aktora o pseudonimie The Rock 0

W sieci pojawił się oficjalny zwiastun nadchodzącego serialu NBC Young Rock, którego fabuła inspirowana jest nastoletnim życiem aktora Dwayne'a Johnsona, znanego również pod pseudonimem The Rock.

fot. nbc

Serial ukaże nam drogę aktora od dziecka do lat 20, kiedy to trafił do footballowej drużyny, a następnie został wrestlerem. Wraz z końcem tej kariery został aktorem, obecnie jednym z najpopularniejszych i najlepiej zarabiających w Hollywood. Swoją popularność zawdzięcza nie tylko wspaniałej grze aktorskiej, ale i nieprawdopodobnej charyzmie i urokowi osobistemu.

Poniżej wspomniany zwiastun.

Young Rock składa się z 11 odcinków. W 10 letniego aktora wciela się Adrian Groulx, Bradley Constant portretuje go jako 15 latka, a Uli Latukefu występuje jako Johnson w wieku od 18 do 20 lat. Stacey Leilua gra matkę Johnsona – Aty, jego nieżyjącego już ojca portretuje Joseph Lee Anderson, a Ana Tuisila wciela się w babcię aktora Lia Maivię. Oprócz nich w obsadzie są także Randall Park i Rosario Dawson.

Za produkcję serialu odpowiadają Nahnatchka Khan i sam Johnson za pośrednictwem swojej firmy Seven Bucks Productions.

Premiera Young Rock już 16 lutego 2021 roku na NBC.

Źrodło: ComingSoon