Powiększa się obsada serialu Showtime o pierwszych damach Ameryki 0

Showtime dalej kompletuje obsadę do swojego nowego antologicznego serialu 'The First Lady', który opowie o życiu i wpływie na politykę Stanów Zjednoczonych Pierwszych Dam Ameryki. Swoje angaże otrzymali Jayme Lawson i Kristine Froseth.

fot. variety

Lawson otrzymała rolę młodej Michelle Obamy, a Froseth wcieli się w młodą Betty Ford. Wcześniej swoje angaże otrzymali Viola Davis, która sportretuje żonę Baracka Obamy w czasach prezydentury oraz Michelle Pfeiffer. Ta utalentowana aktorka wcieli się w Betty Ford, żonę 38. prezydenta Stanów Zjednoczonych Geralda Forda, która to była bardzo aktywna w polityce społecznej.

Akcja serialu The First Lady rozgrywać ma się głównie we wschodnim skrzydle Białego Domu, w którym to w ukryciu nierzadko zapadały najważniejsze dla świata decyzje. Bardzo często w ich podjęciu swój wielki udziały miały pierwsze damy, które wyróżniała charyzma, dynamika oraz odwaga.

Produkcja ta ma mieć antologiczny charakter. Pierwszy sezon skupi się na trzech postaciach, Obamy, Forda i Eleanor Roosevelt. Rola żony Franklina Delano Roosevelta nie została jeszcze obsadzona. Scenariusz do serialu napisał Aaron Cooley, a za reżyserię i produkcję odpowiada Susanne Bier.

Źrodło: variety