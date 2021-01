Jamie Dornan gwiazdą tajemniczego thrillera ''The Tourist'' 0

Platforma HBO Max pracuje nad kolejnym serialowym projektem. To tajemniczy thriller 'The Tourist'. Główną rolę w nim otrzymał Jamie Dornan, aktor znany z serialu Upadek czy filmu Pięćdziesiąt twarzy Greya, w którym wcielił się w tytułowego bohatera.

fot. materiały prasowe

Projekt ten ma być sześcioodcinkową limitowaną produkcją, której fabuła skupi się na pewnym Brytyjczyku, w tej roli Dornan. Mężczyzna ten znajduje się w samym centrum rozżarzonego australijskiego pustkowia ścigany przez ogromną cysternę, która ewidentnie planuje go unicestwić. Śmiertelna zabawa w kotka i myszkę kończy się pewnego dnia, kiedy budzi się w szpitalu. Żyje, ale nie pamięta kim jest. Ścigany przez bezlitosną przeszłość, pragnie odnaleźć odpowiedzi na dręczące go pytania.

Wcześniej swoje angaże otrzymali już Danielle Macdonald, Shalom Brune-Franklin i Hugo Weaving. Macdonald wcieli się w Helen Chambers, początkującą funkcjonariuszkę, Brune-Franklin sportretuje kelnerkę Luci, którą główny bohater wciąga w swoje przygody, a Weaving zagra Lachlana Rogersa, jednego z najbardziej cenionych australijskich detektywów.

Zdjęcia do serialu rozpocząć mają się jeszcze w tym roku w Australii. Za scenariusz do niego odpowiedzą bracia Harry i Jack Williams, którzy zajmą się także produkcją, za pośrednictwem swojej firmy Two Brothers Pictures.

'The Tourist' posiada jeden z najbardziej ekscytujących scenariuszy jakie kiedykolwiek czytałem. powiedział Dornan

Możemy spodziewać się hitu?

Źrodło: deadline