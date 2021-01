Ethan Hawke wystąpi w adaptacji jednej z powieści Joe Hilla 0

Scott Derrickson, reżyser dobrze ocenianego filmu MCU Doktor Strange obecnie pracuje nad adaptacją powieści Joe Hilla pt. 'Czarny telefon'. Projekt, który powstaje dla studia Blumhouse, jest na etapie kompletowania obsady. Swój angaż otrzymał właśnie aktor Ethan Hawke.

Hawke już nie po raz pierwszy współpracuje z producentem Jasonem Blumem. Dołączył on do już wcześniej ogłoszonego Jeremy'ego Daviesa oraz Masona Thamesa i Madeleine McGraw.

Zdjęcia do filmu rozpocząć mają się w lutym w Północnej Karolinie. Jeśli chodzi o szczegóły fabularne to są one trzymane w tajemnicy, nie wiadomo więc w jak dużej mierze nadchodzący film będzie bliski powieści, na podstawie której powstaje. Z pewnością będzie musiał zostać fabularnie rozszerzony, bowiem Czarny telefon to dość krótkie opowiadanie.

Derrickson pełni funkcje zarówno reżysera, producenta, jak i scenarzysty. To ostatnie stanowisko dzieli z swoim częstym współpracownikiem C. Robertem Cargillem. Oboje pracowali już przy wspomnianym Doktorze Strange’u oraz dwóch częściach horroru Sinister, przy których spotkali się także z Ethanem Hawkiem.

Fabuła opowiadania Czarny telefon opowiada o mężczyźnie Johnie Finney’u, który zostaje porwany i zamknięty w piwnicy noszącej ślady krwi po zamordowanych w tym miejscu dzieciach. W pomieszczeniu znajduje się też stary telefon, który choć jest niepodłączony to co noc dzwoni. Po podniesieniu słuchawki John słyszy głosy zmarłych.

