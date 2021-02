Jonathan Entwistle zastąpił Jona M. Chu na stanowisku reżysera serialu ''Willow'' 0

Dla platformy Disney + powstaje serial będący kontynuacją kultowego filmu Willow z 1988 roku. Projekt ten niedawno stracił reżysera, który musiał zrezygnować ze względu na zawodowe i osobiste zobowiązania. Jego miejsce zostało już zajęte. Za kamerą stanie Jonathan Entwistle.

fot. materiały prasowe

Pierwotnie za reżyserię serialu Willow odpowiadać miał Jon M. Chu. Jego rezygnacja zmusiła włodarzy studia Myszki Miki do ponownych poszukiwań odpowiedniego kandydata na to stanowisko. Wybór padł na Jonathana Entwistle, spod którego skrzydeł wyszły takie seriale jak The End of the Fing World oraz To nie jest OK.

Co sądzicie o tym wyborze?

Za scenariusz serialowego projektu odpowiada Jonathan Kasdan, który wraz z Wendy Mericle pełni także funkcję showrunnera. Akcja rozgrywać ma się lata po wydarzeniach z oryginalnego filmu. Wprowadzone zostaną nowe postacie. Nie zabraknie jednak tytułowego bohatera, Willowa Ufgooda, w którego ponownie wcieli się aktor Warwick Davis. W obsadzie znajdują się także Erin Kellyman, Cailee Spaeny i Ellie Bamber.

Na razie szczegóły projektu trzymane są w tajemnicy, ale cały koncept ma się opierać na pomyśle: "grupa bohaterów zostaje wysłana na misję uratowania porwanego księcia". Dokładna data rozpoczęcia zdjęć nie została jeszcze podana, ale ekipa na plan ma wejść wiosną. Serial nakręcony zostanie na terenach Walii.

Źrodło: The Hollywood Reporter