Ruszają prace nad kontynuacją "Projekt: Monster"

Minęło już ponad 10 lat, odkąd film Projekt: Monster sprowadził gigantycznego potwora do Nowego Jorku. Dzisiaj pojawiła się informacja że zatrudniono scenarzystę, który zajmie się sequelem. Co prawda w międzyczasie pojawiły się produkcje Cloverfield Lane 10 i Paradoks Cloverfield, ale tak na prawdę nie był to ściśle powiązane kontynuację.

Jak dowiedział się THR, J.J. Abrams i jego firma Bad Robot, zatrudnili Joe Bartona do napisania scenariusza tego, co jest opisywane jako prawdziwa kontynuacja Projekt: Monster.

Do tego momentu sequele Cloverfielda były zasadniczo filmami luźno powiązanymi z produkcją z 2008 roku. Jak wiemy do uniwersum zaliczana jest także Operacja Overlord z 2018 roku, a także błędnie wlicza była również Głębia strachu, która zadebiutowała w zeszłym roku. W ten sposób szybko powstał luźny i źle zdefiniowany wszechświat, a Paradoks Cloverfield zasadniczo wyjaśnił, że rozerwanie kontinuum czasoprzestrzeni spowodowało, że wszelkiego rodzaju potwory zostały rozlane na różnego rodzaju osie czasu. Tym razem wygląda na to, że Bad Robot i Paramount są oddani tworzeniu prawdziwej kontynuacji Projekt: Monster.

