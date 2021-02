Redaktor Naczelny FDB. Od czasu do czasu, lubię obejrzeć sobie jakiś film :)

Wyciekł tytuł czwartej części serii "Matrix" 1

Bardzo możliwe, że poznaliśmy jedną z tajemnic czwartej części serii "Matrix". Mowa o tytule wyczekiwanej produkcji.

Stylistka, która pracuje nad filmem The Matrix 4 otrzymała od ekipy produkującej film bardzo sympatyczny prezent – płaszcz z filmu, przy którym znajdował się krótki liścik. A w nim tytuł filmu – Matrix Resurrections. Co prawda nie został jeszcze potwierdzony przez wytwórnię, ale wydaje się być bardzo realny. Co więcej, stylistka, o której mowa bardzo szybko usunęła informację o prezencie ze swoich mediów społecznościowych. W Internecie nic jednak nie ginie.

Matrix Resurrections idealnie wpisywałby się w trend tytułowania sequeli Matrixa – Matrix: Reaktywacja oraz Matrix: Rewolucje. Tytuł nowej odsłony można rozumieć dwojako – przede wszystkim mamy do czynienia ze wskrzeszeniem serii, a także głównych bohaterów. Jak z pewnością pamiętacie Trinity i Neo nie skończyli najlepiej. Mimo wszystko obie te postacie powrócą w "czwórce".

Premiera filmu Matrix Resurrections będzie miała miejsce 22 grudnia 2021 roku. Jak oceniacie pomysł na tytuł nowej części?

Źrodło: MovieWeb